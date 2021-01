Villar contro il bullismo: “Dobbiamo essere vicini ai compagni in difficoltà”

Villar protagonista in campo e anche fuori. Lo spagnolo è stato infatti il testimonial del progetto ‘A Scuola di Tifo’, l’iniziativa che Roma Cares sta continuando a portare avanti online anche in questo periodo di pandemia. Nell’occasione il centrocampista ha parlato con gli studenti dell’Istituto Professionale Capodarco soprattutto del bullismo e di come ci si deve comportare in queste circostanze. “Ci sono tanti ragazzi che soffrono di bullismo“, ha detto Villar, “Voi dovete trarre spunto da quello che succede sul campo: quando c’è qualche compagno in difficoltà noi abbiamo il dovere di essere sempre al suo fianco per aiutarlo“. Di seguito il comunicato completo direttamente dal portale ufficiale del club:

Gonzalo Villar è stato il nuovo protagonista di A Scuola di Tifo, il progetto di Roma Cares che, da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus, sta proseguendo online. Proprio al fine di agevolare la didattica a distanza, Roma Cares donerà una serie di tablet agli istituti coinvolti nel progetto.

Il centrocampista giallorosso si è intrattenuto con gli studenti dell’Istituto Professionale Capodarco, che gli hanno esposto il loro percorso didattico. Il tema dell’incontro era il bullismo. Da diversi mesi, infatti, A Scuola di Tifo è intitolato a Willy Monteiro, il 21enne di origini capoverdiane ucciso il 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma.

“Ci sono tanti ragazzi – ha detto Villar in videochat – che soffrono di bullismo. Voi dovete trarre spunto da quello che succede sul campo: quando c’è qualche compagno in difficoltà noi abbiamo il dovere di essere sempre al suo fianco per aiutarlo”.