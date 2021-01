Roma-New Balance, vicina l’ufficialità: accordo entro la prima metà di febbraio

La Roma è pronta a cambiare sponsor tecnico. Non è più un segreto che la prossima casa a vestire i giallorossi sarà New Balance. La base d’accordo è stata trovata lo scorso dicembre e la fumata bianca dovrebbe arrivare entro la prima metà di febbraio, fa sapere Il Tempo. Sui social già circolano da tempo le fan art con i possibili concept delle nuove maglie. Secondo i rumors, l’accordo dovrebbe essere triennale con una cifra stabilita tra i 4 e i 5 milioni lordi a stagione, con la Roma che avrà una percentuale sulle vendite. La casa d’abbigliamento con sede a Boston avrebbe già inviato al club i disegni delle maglie per la prossima stagione.