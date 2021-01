Il bimbo si fa costruire l’apparecchio giallorosso. Pellegrini lo vede sui social e risponde: “Stupendo” – FOTO

Si è capitani sempre, anche quando si regala un sorriso a un piccolo tifoso. Lorenzo Pellegrini nella Roma è già un simbolo riconosciuto anche per i bambini. Uno in particolare, oggi ha potuto sorridere un po’ più degli altri. Il papà ha condiviso sui social la foto dell’apparecchio per i denti, che su richiesta del bimbo è stato costruito giallorosso e con lo stemma della Roma in bella vista. “Era felicissimo. È l’effetto Roma. Se non lo vivi, non lo capisci” ha scritto il padre su Twitter. Un post ha cui ha risposto Pellegrini: “Stupendo”. Un commento di un romanista, a un altro romanista. La magia della Roma è anche questa.