Roma, El Shaarawy ancora positivo al Covid: rimandate le visite mediche

Niente da fare per Stefan El Shaarawy. L’attaccante, ormai prossimo a vestirsi nuovamente di giallorosso dopo l’esperienza in Cina, è risultato ancora positivo al Covid-19 a margine dell’ultimo tampone effettuato questa mattina. L’ex Shanghai Shenhua sarà dunque costretto ad attendere ancora per effettuare i test medici di rito con la Roma. Slitta dunque anche la firma sul contratto, già pronto da diversi giorni. Per la chiusura di una trattativa ormai impostata da giorni si dovrà attendere ancora.