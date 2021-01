Trigoria, Dzeko lavora ancora a parte. Individuale programmato per Pellegrini

In casa Roma continua a tenere banco il caso Dzeko. Il bosniaco anche oggi ha continuato a lavorare a parte. Come fa sapere gazzetta.it, un’ecografia ha mostrato un doppio problema alla coscia sinistra e al flessore destro. Nessuna punizione disciplinare dunque, ma possibile la sua assenza anche contro il Verona. A parte anche Pedro, Mkhitaryan e Calafiori.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Pedro: fastidio muscolare, in dubbio per il Verona

Henrik Mkhitaryan: fastidio muscolare, in dubbio per il Verona

Edin Dzeko: problema alla coscia sinistra e al flessore destro, in dubbio per il Verona

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra è scesa in campo per preparare la sfida contro il Verona, con Mirante che è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo. Hanno svolto lavoro individuale Pedro, Mkhitaryan, Dzeko e Calafiori. Svolge lavoro a parte anche Pellegrini per una gestione programmata.

PROBABILE FORMAZIONE

Con Dzeko ancora out, il peso dell’attacco sarà di nuovo sulle spalle di Borja Mayoral, assistito sicuramente da Pellegrini e probabilmente da Carles Perez, con le condizioni di Mkhitaryan e Pedro ancora da valutare. Pau Lopez potrebbe cedere il posto a Mirante vista l’indecisione di sabato, mentre davanti a lui tornerà Gianluca Mancini dopo aver scontato la giornata di squalifica. Al suo fianco i soliti Smalling e Ibanez, non verrà toccata invece la collaudata linea a quattro in mediana formata da Karsdorp, Veretout, Villar e Spinazzola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mayoral.