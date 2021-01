Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni relative all’ultimo turno di Serie A. Alcuni provvedimenti coinvolgono anche la Roma. A seguito delle ammonizioni rimediate nel match con lo Spezia, entrano in diffida Lorenzo Pellegrini e Bruno Peres. Primo provvedimento, invece, per l’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Non ci sono dunque squalificati in vista della delicata sfida con il Verona, in programma domenica sera all’Olimpico alle 20.45.