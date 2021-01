Roma, Savorani può dire addio: in bilico il rinnovo di contratto

A fine stagione la Roma e Marco Savorani potrebbero mettere il punto sulla loro avventura. Il preparatore dei portieri, di cui si è parlato tanto dai tempi di Szczesny, ha il contratto in scadenza non è affatto certo che firmerà il prolungamento con i giallorossi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Savorani è alla Roma dal 2014 e ha lavorato prima come preparatore nella Primavera, per essere promosso poi in prima squadra con Rudi Garcia. Dalle sue mani è passato anche Alisson, di certo uno dei migliori portieri mai visti nella capitale.