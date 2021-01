Olsen-Everton, Ancelotti conferma: “Nessuna novità, ma vogliamo tenerlo definitivamente”

Robin Olsen difficilmente tornerà alla Roma alla fine di questa stagione. I giallorossi vogliono cederlo e l’Everton ha ribadito la volontà di trattenerlo a Liverpool. “Non ci sono novità, ma l’idea resta quello di comprarlo definitivamente” ha detto Ancelotti recentemente in conferenza stampa. Il club inglese e i giallorossi stanno trattando per trovare un accordo. Attualmente il portiere è in prestito secco, senza nessuna clausola per il riscatto. Per questo le società dovranno trovare un punto di incontro che si assesterà tra i 4 e i 6 milioni di euro. Si è parlato di uno scambio (più conguaglio da parte della Roma) con Bernard, ma dopo la chiusura dell’affare El Shaarawy da parte della società dei Friedkin l’idea è tramontata.