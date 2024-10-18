Bryan Zaragoza
Tutto su Bryan Zaragoza, attaccante dell'AS Roma e della Spagna: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ZARAGOZA, LA BIOGRAFIA Bryan Zaragoza è…
Tutto su Bryan Zaragoza, attaccante dell'AS Roma e della Spagna: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ZARAGOZA, LA BIOGRAFIA Bryan Zaragoza è…
Tutto su Robinio Vaz, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VAZ, LA BIOGRAFIA Robinio Vaz è nato a Mantes-la-Jolie il…
Tutto su Lorenzo Venturino, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VENTURINO, LA BIOGRAFIA Lorenzo Venturino è nato a…
Tutto su Donyell Malen, attaccante dell'AS Roma e dell'Olanda: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:MALEN, LA BIOGRAFIA Donyell Malen è nato a…
Tutto su Jan Ziolkowski, difensore dell'AS Roma e della Polonia: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ZIOLKOWSKI, LA BIOGRAFIA Jan Ziolkowski…
Tutto su Leon Bailey, esterno dell'AS Roma e della Giamaica: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:BAILEY, LA BIOGRAFIA Leon Bailey è nato a…
Tutto su Kostas Tsimikas, terzino dell'AS Roma e della Grecia: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:TSIMIKAS, LA BIOGRAFIA Kostas Tsimikas è…
Tutto su Vásquez, portiere dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VASQUEZ, LA BIOGRAFIA Devis Vasquez è nato a Barranquilla il 12…
Tutto su Ghilardi, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GHILARDI, LA BIOGRAFIA Daniele Ghilardi è nato a Lucca il 6…
Tutto su Wesley, esterno dell'AS Roma e della nazionale brasiliana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:FERGUSON, LA BIOGRAFIA Wesley…
Tutto su Evan Ferguson, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:FERGUSON, LA BIOGRAFIA Evan Ferguson è nato a Bettystown…
Tutto su Neil El Aynaoui, centrocampista dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:EL AYNAOUI, LA BIOGRAFIA Neil El Aynaoui è nato a…
Tutto su Claudio Ranieri, allenatore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RANIERI, LA BIOGRAFIA Claudio Ranieri è nato a Roma,…
Tutto su Gian Piero Gasperini, allenatore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GASPERINI, LA BIOGRAFIA Gian Piero Gasperini è…
Tutto su Pierluigi Gollini, portiere dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GOLLINI, LA BIOGRAFIA Pierluigi Gollini è nato a…
Tutto su Victor Nelsson, difensore centrale dell'AS Roma e della nazionale danese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:NELSSON, LA BIOGRAFIA…
Tutto su Devyn Rensch, terzino dell'AS Roma e della nazionale olandese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RENSCH, LA BIOGRAFIA Devyn Rensch…
Tutto su Anass Salah-Eddine, terzino dell'AS Roma e della nazionale olandese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:SALAH-EDDINE, LA BIOGRAFIA…
Tutto su Gourna-Douath, centrocampista dell'AS Roma e della nazionale francese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GOURNA-DOUATH, LA…
Biografia Antonio Carlos Zago è un ex calciatore, difensore, brasiliano di origini italiane. E’ nato nello stato di San Paolo, a Presidente Prudente, il 28 ottobre del 1969. Sempre molto riservato,…
Biografia Luca Toni (nome completo Luca Toni Varchetta delle Cave), è nato a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena il 26 maggio del 1977. E’ un ex calciatore che giocava nel ruolo di…
Biografia Stefano Desideri, è un ex giocatore di calcio, centrocampista. Nato a Roma, il 3 luglio del 1965, è cresciuto nelle giovanili giallorosse, dopo essere stato notato durante un torneo…
Biografia Claudio Paul Caniggia è un ex calciatore argentino, attaccante, nato a Hendersen – provincia di Buenos Aires - il 9 gennaio del 1967. Caniggia, che ha origini italiane, è stato sposato per…
Biografia Mirko Vucinic è un ex calciatore del Montenegro che ha giocato in Italia per 14 anni, dei quali 5 passati alla Roma. Vucinic è nato il 1° ottobre del 1983 e giocava nel ruolo di attaccante.
Biografia John Arne Riise è un ex calciatore, nato ad Alesund, in Norvegia, il 24 settembre del 1980. Riise era un difensore in grado di giocare anche a centrocampo e, durante la sua carriera, ha…
Tutto su Pisilli, centrocampista dell'AS Roma e della nazionale italiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:PISILLI, LA BIOGRAFIA Niccolò…
Tutto su Shomurodov, attaccante dell'AS Roma e della nazionale uzbeka: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:SHOMURODOV, LA BIOGRAFIA Eldor…
Tutto su Abdulhamid, terzino destro dell'AS Roma e della nazionale saudita: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ABDULHAMID, LA BIOGRAFIA Saud…
Tutto su Ryan, portiere dell'AS Roma e della nazionale australiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RYAN, LA BIOGRAFIA Mathew David Ryan…
Tutto su Hummels, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:HUMMELS, LA BIOGRAFIA Mats Hummels è nato a Bergisch Gladbach,…