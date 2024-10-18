Mirko Vucinic Redazione Redazione 14 gennaio 2025 - 19:02 14 gennaio

Biografia Mirko Vucinic è un ex calciatore del Montenegro che ha giocato in Italia per 14 anni, dei quali 5 passati alla Roma. Vucinic è nato il 1° ottobre del 1983 e giocava nel ruolo di attaccante.