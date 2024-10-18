Forzaroma.info

Giocatori

Progetto senza titolo (38)

Bryan Zaragoza

Redazione

Tutto su Bryan Zaragoza, attaccante dell'AS Roma e della Spagna: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ZARAGOZA, LA BIOGRAFIA Bryan Zaragoza è…

Progetto senza titolo (37)

Robinio Vaz

Redazione

Tutto su Robinio Vaz, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VAZ, LA BIOGRAFIA Robinio Vaz è nato a Mantes-la-Jolie il…

Progetto senza titolo (36)

Lorenzo Venturino

Redazione

Tutto su Lorenzo Venturino, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VENTURINO, LA BIOGRAFIA Lorenzo Venturino è nato a…

Progetto senza titolo (35)

Donyell Malen

Redazione

Tutto su Donyell Malen, attaccante dell'AS Roma e dell'Olanda: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:MALEN, LA BIOGRAFIA Donyell Malen è nato a…

Progetto senza titolo (22)

Jan Ziolkowski

Redazione

Tutto su Jan Ziolkowski, difensore dell'AS Roma e della Polonia: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ZIOLKOWSKI, LA BIOGRAFIA Jan Ziolkowski…

Progetto senza titolo (21)

Leon Bailey

Redazione

Tutto su Leon Bailey, esterno dell'AS Roma e della Giamaica: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:BAILEY, LA BIOGRAFIA Leon Bailey è nato a…

Progetto senza titolo (20)

Kostas Tsimikas

Redazione

Tutto su Kostas Tsimikas, terzino dell'AS Roma e della Grecia: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:TSIMIKAS, LA BIOGRAFIA Kostas Tsimikas è…

Progetto senza titolo (22)

Devis Vásquez

Redazione

Tutto su Vásquez, portiere dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:VASQUEZ, LA BIOGRAFIA Devis Vasquez è nato a Barranquilla il 12…

Progetto senza titolo (21)

Daniele Ghilardi

Redazione

Tutto su Ghilardi, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GHILARDI, LA BIOGRAFIA Daniele Ghilardi è nato a Lucca il 6…

Progetto senza titolo (20)

Wesley

Redazione

Tutto su Wesley, esterno dell'AS Roma e della nazionale brasiliana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:FERGUSON, LA BIOGRAFIA Wesley…

Progetto senza titolo (19)

Evan Ferguson

Redazione

Tutto su Evan Ferguson, attaccante dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:FERGUSON, LA BIOGRAFIA Evan Ferguson è nato a Bettystown…

Progetto senza titolo - 2025-07-22T152257.493

Neil El Aynaoui

Redazione

Tutto su Neil El Aynaoui, centrocampista dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:EL AYNAOUI, LA BIOGRAFIA Neil El Aynaoui è nato a…

Progetto senza titolo - 2024-12-02T211947.108

Claudio Ranieri

Redazione

Tutto su Claudio Ranieri, allenatore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RANIERI, LA BIOGRAFIA Claudio Ranieri è nato a Roma,…

Progetto senza titolo (6)

Gian Piero Gasperini

Redazione

Tutto su Gian Piero Gasperini, allenatore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GASPERINI, LA BIOGRAFIA Gian Piero Gasperini è…

Progetto senza titolo - 2025-02-28T111655.221

Pierluigi Gollini

Redazione

Tutto su Pierluigi Gollini, portiere dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GOLLINI, LA BIOGRAFIA Pierluigi Gollini è nato a…

Progetto senza titolo - 2025-02-28T102805.710

Victor Nelsson

Redazione

Tutto su Victor Nelsson, difensore centrale dell'AS Roma e della nazionale danese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:NELSSON, LA BIOGRAFIA…

Progetto senza titolo - 2025-02-28T100625.843

Devyn Rensch

Redazione

Tutto su Devyn Rensch, terzino dell'AS Roma e della nazionale olandese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RENSCH, LA BIOGRAFIA Devyn Rensch…

Progetto senza titolo - 2025-02-25T131851.997

Anass Salah-Eddine

Redazione

Tutto su Anass Salah-Eddine, terzino dell'AS Roma e della nazionale olandese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:SALAH-EDDINE, LA BIOGRAFIA…

Progetto senza titolo - 2025-02-25T125938.006

Lucas Gourna-Douath

Redazione

Tutto su Gourna-Douath, centrocampista dell'AS Roma e della nazionale francese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:GOURNA-DOUATH, LA…

Immagine non disponibile

Antonio Carlos Zago

Redazione

Biografia Antonio Carlos Zago è un ex calciatore, difensore, brasiliano di origini italiane. E’ nato nello stato di San Paolo, a Presidente Prudente, il 28 ottobre del 1969. Sempre molto riservato,…

Immagine non disponibile

Luca Toni

Redazione

Biografia Luca Toni (nome completo Luca Toni Varchetta delle Cave), è nato a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena il 26 maggio del 1977. E’ un ex calciatore che giocava nel ruolo di…

Immagine non disponibile

Stefano Desideri

Redazione

Biografia Stefano Desideri, è un ex giocatore di calcio, centrocampista. Nato a Roma, il 3 luglio del 1965, è cresciuto nelle giovanili giallorosse, dopo essere stato notato durante un torneo…

Immagine non disponibile

Claudio Paul Caniggia

Redazione

Biografia Claudio Paul Caniggia è un ex calciatore argentino, attaccante, nato a Hendersen – provincia di Buenos Aires - il 9 gennaio del 1967. Caniggia, che ha origini italiane, è stato sposato per…

Immagine non disponibile

Mirko Vucinic

Redazione

Biografia Mirko Vucinic è un ex calciatore del Montenegro che ha giocato in Italia per 14 anni, dei quali 5 passati alla Roma. Vucinic è nato il 1° ottobre del 1983 e giocava nel ruolo di attaccante.

Immagine non disponibile

John Arne Riise

Redazione

Biografia John Arne Riise è un ex calciatore, nato ad Alesund, in Norvegia, il 24 settembre del 1980. Riise era un difensore in grado di giocare anche a centrocampo e, durante la sua carriera, ha…

Progetto senza titolo - 2024-10-18T165303.099

Niccolò Pisilli

Redazione

Tutto su Pisilli, centrocampista dell'AS Roma e della nazionale italiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:PISILLI, LA BIOGRAFIA Niccolò…

Progetto senza titolo - 2024-10-18T160650.174

Eldor Shomurodov

Redazione

Tutto su Shomurodov, attaccante dell'AS Roma e della nazionale uzbeka: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:SHOMURODOV, LA BIOGRAFIA Eldor…

saud

Saud Abdulhamid

Redazione

Tutto su Abdulhamid, terzino destro dell'AS Roma e della nazionale saudita: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:ABDULHAMID, LA BIOGRAFIA Saud…

Progetto senza titolo - 2024-10-15T165325.223

Mathew Ryan

Redazione

Tutto su Ryan, portiere dell'AS Roma e della nazionale australiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:RYAN, LA BIOGRAFIA Mathew David Ryan…

Progetto senza titolo - 2024-10-15T153939.664

Mats Hummels

Redazione

Tutto su Hummels, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:HUMMELS, LA BIOGRAFIA Mats Hummels è nato a Bergisch Gladbach,…