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Neil El Aynaoui

Neil El Aynaoui

Neil El Aynaoui

8 Centrocampista

Nazionalità:
Marocco
Età:
25 (2 July 2001)
Altezza:
1.86 m
Peso:
78 kg
Piedi:
sinistro
Valore di mercato:
15 mln
Profilo
Tutto su Neil El Aynaoui, centrocampista dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

EL AYNAOUI, LA BIOGRAFIA

Neil El Aynaoui è nato a Nancy in Francia, il 2 luglio 2001. Ha anche la nazionalità marocchina ed È figlio dell'ex tennista Younes El Aynaoui. Luogo e data di nascita: Nancy, il 2 luglio 2001. Scadenza contratto: 30/06/2030. Stipendio: 1,5 milioni netti. Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2025. Ex squadre: Nancy, Lens

LA CARRIERA

Gli inizi al Nancy

Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, in cui è entrato all’età di otto anni, il giovane talento firma il suo primo contratto da professionista il 3 giugno 2021. Fa il suo esordio ufficiale in Ligue 2 nella sfida contro il Tolosa, conclusasi con una netta sconfitta per 4-0. Nonostante l’esordio amaro, inizia così il suo percorso nel calcio professionistico francese.

Il passaggio al Lens

Dopo aver attirato l’attenzione per il suo potenziale, il 29 giugno 2023 passa al Lens, in Ligue 1, firmando un contratto quadriennale. Durante la sua seconda stagione si impone all’attenzione generale grazie a un bottino di 8 gol in 24 presenze, numeri significativi per un centrocampista. Le sue prestazioni convincono diversi club europei a monitorarlo da vicino.

L'arrivo a Roma

Il 20 luglio 2025 viene ufficializzato il suo trasferimento alla Roma, con cui sottoscrive un contratto valido fino al 2030. Alla sua presentazione, sceglie la maglia numero 8.

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2018/19 Nancy 2 Championnat National 3 1 0 1 0
2020/21 Nancy 2 Championnat National 3 4 0 4 0
2021/22 Nancy 2 Championnat National 3 5 0 5 0
2021/22 Nancy Ligue 2 24 2 Coppa di Francia 4 0 28 2
2022/23 Nancy Championnat National 33 4 Coppa di Francia 1 0 34 4
2023/24 Lens 2 Championnat National 3 1 2 1 2
2023/24 Lens Ligue 1 25 1 Coppa di Francia 1 0 UCL+UEL 3+2 0+0 29 1
2024/25 Lens 2 Championnat National 3 1 0 1 0
2024/25 Lens Ligue 1 24 8 Coppa di Francia 1 0 25 8