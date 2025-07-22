Profilo

Tutto su Neil El Aynaoui, centrocampista dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

EL AYNAOUI, LA BIOGRAFIA

: 30/06/2030.

: 1,5 milioni netti.

2025.

: Nancy, Lens

LA CARRIERA

è nato a Nancy in Francia, il 2 luglio 2001. Ha anche la nazionalità marocchina ed È figlio dell'ex tennista Younes El Aynaoui.Nancy, il 2 luglio 2001.giugno

Gli inizi al Nancy

Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, in cui è entrato all’età di otto anni, il giovane talento firma il suo primo contratto da professionista il 3 giugno 2021. Fa il suo esordio ufficiale in Ligue 2 nella sfida contro il Tolosa, conclusasi con una netta sconfitta per 4-0. Nonostante l’esordio amaro, inizia così il suo percorso nel calcio professionistico francese.

Il passaggio al Lens

Dopo aver attirato l’attenzione per il suo potenziale, il 29 giugno 2023 passa al Lens, in Ligue 1, firmando un contratto quadriennale. Durante la sua seconda stagione si impone all’attenzione generale grazie a un bottino di 8 gol in 24 presenze, numeri significativi per un centrocampista. Le sue prestazioni convincono diversi club europei a monitorarlo da vicino.

L'arrivo a Roma

Il 20 luglio 2025 viene ufficializzato il suo trasferimento alla Roma, con cui sottoscrive un contratto valido fino al 2030. Alla sua presentazione, sceglie la maglia numero 8.