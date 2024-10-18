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Tutto su Pisilli, centrocampista dell' AS Roma e della nazionale italiana : chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: PISILLI, LA BIOGRAFIA Niccolò Pisilli è nato a Roma il 23 settembre 2004. Il padre è stato un tennista professionista raggiungendo la posizione 570 nella classifica ATP maschile di doppio. Luogo e data di nascita: Roma, 23 settembre 2004. Scadenza contratto : 30/06/2026. Stipendio : 200mila euro netti. Alla Roma sotto contratto dal: 2023 (cresciuto nelle giovanili). Ex squadre : giovanili Roma LA CARRIERA Dalle giovanili alla prima squadra della Roma Cresciuto nelle giovanili della Roma, Pisilli ha vinto un campionato Under-17, una Coppa Italia e una Supercoppa nazionale con la Primavera. Il 6 maggio 2023, l'allenatore José Mourinho lo ha fatto esordire in Serie A, facendolo entrare nei minuti finali della partita contro l'Inter al posto di Mady Camara. Il 14 dicembre, Pisilli ha realizzato la sua prima rete da professionista, nonché la prima marcatura europea, contro lo Sheriff Tiraspol, in un match valido per la fase a gironi di Europa League. Nella stagione 2024-2025, Daniele De Rossi lo promuove stabilmente nella prima squadra, permettendogli di esordire da titolare in campionato contro la Juventus e, successivamente, contro il Genoa. Il 29 settembre 2024, Pisilli segna la sua prima rete in Serie A, realizzando un gol di testa contro il Venezia. La Nazionale Pisilli ha rappresentato l'Italia nelle nazionali giovanili. Nel maggio 2023, è stato convocato per il Mondiale Under-20 in Argentina, dove ha partecipato a tre partite contribuendo al secondo posto dell'Italia. Con la nazionale Under-19, ha vinto l'Europeo di categoria nel 2023, segnando un gol in semifinale contro la Spagna. A giugno 2024, viene convocato per la Nazionale Under-21 per il Torneo Maurice Revello, debuttando nella prima partita contro il Giappone e partecipando a tutte le partite del girone, inclusa la finale per il terzo posto contro la Francia, dove esce per infortunio. Il 4 ottobre 2024, riceve la prima convocazione in nazionale maggiore dal CT Luciano Spalletti per due incontri di UEFA Nations League. Il 10 ottobre, esordisce subentrando nel match contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.