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Tutto su Donyell Malen

, attaccante dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

MALEN, LA BIOGRAFIA

Donyell Malen

: 30/06/2026.

: 2,9 milioni netti

2026.

: Jong PSV, PSV, Borussia Dormund, Aston Villa

LA CARRIERA

è nato a Wieringen il 19 gennaio 1999. Ha origini del Suriname da parte di padre ma è cresciuto insieme alla madre e alla nonna, entrambe olandesi.Wieringen, 19 gennaio 1999.gennaio

Il settore giovanile tra Ajax e Arsenal

Nel 2007 entra a far parte delle giovanili dell’Ajax. Nonostante la forte resistenza del club olandese, otto anni più tardi viene acquistato dall’Arsenal. Con i Gunners raggiunge importanti traguardi individuali, senza però riuscire a esordire in prima squadra.

PSV Eindhoven

Nell’agosto del 2017 viene acquistato dal PSV. Inizialmente aggregato all’Under-21 e alla seconda squadra, debutta in Eerste Divisie (seconda divisione olandese) il 20 ottobre, nella partita vinta 3-2 contro il RKC Waalwijk. Il mese successivo, nel successo per 6-0 contro il Telstar, realizza la sua prima rete da professionista. Il 3 febbraio 2018 esordisce in Eredivisie nel match vinto 4-0 contro il PEC Zwolle, collezionando poi altre tre presenze e contribuendo alla vittoria del campionato. Nella stagione seguente viene promosso definitivamente in prima squadra. Il 21 agosto 2018 debutta nei preliminari di UEFA Champions League, segnando il gol del definitivo 3-2 contro il BATĖ Borisov. Quattro giorni dopo trova anche la prima rete in Eredivisie, da subentrato, firmando il gol vittoria contro il PEC Zwolle. Impiegato prevalentemente come ala sinistra da Mark van Bommel, chiude l’annata con 42 presenze e 11 reti complessive. La stagione 2019-2020 si apre con una rete nella gara d’andata vinta 3-2 contro il Basilea, valida per l’accesso alla UEFA Champions League. Il 14 settembre 2019, alla quinta giornata di Eredivisie, realizza cinque gol nella partita vinta contro il Vitesse. Tre mesi più tardi subisce un grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo costringe a chiudere anzitempo una stagione fino a quel momento eccellente, con 25 presenze, 17 gol e 9 assist. Torna a giocare e a segnare in campionato il 13 settembre 2020, nella vittoria esterna per 3-1 contro il Groningen. A fine anno totalizza 45 presenze e 27 gol, attirando l’interesse di numerosi club europei.

Borussia Dortmund

Il 27 luglio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund per circa 30 milioni di euro. Il 28 settembre segna il suo primo gol con il club alla decima presenza, risultando decisivo per la vittoria contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Dopo tre stagioni e mezzo in giallonero, mette insieme 39 gol in 133 partite prima di lasciare il club.

Aston Villa

Il 14 gennaio 2025 passa all’Aston Villa a titolo definitivo per 25 milioni di euro. All’Aston Villa arriva con l’obiettivo di aumentare qualità, imprevedibilità e profondità nel reparto offensivo, grazie alle sue doti nell’uno contro uno, alla capacità di attaccare gli spazi e alla versatilità che gli consente di agire sia da esterno sia in posizione più avanzata. La sua permanenza a Birmingham, tuttavia, dura soltanto pochi mesi

Roma

Il 16 gennaio 2026 viene ceduto alla Roma con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Due giorni dopo esordisce da titolare segnando, sul campo del Torino, la rete che apre le marcature nel successo per 2-0. Il 9 febbraio realizza la sua prima doppietta personale in Serie A, nonché la prima allo Stadio Olimpico con la maglia giallorossa, nella partita contro il Cagliari. Il successivo 15 febbraio mette a segno la seconda doppietta personale in Serie A, con la seconda rete su rigore, nel definitivo 2-2 allo stadio Maradona contro il Napoli.