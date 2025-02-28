Pierluigi Gollini
95 Portiere
- Nazionalità:
- Italia
- Età:
- 31 (18 March 1995)
- Altezza:
- 1.94 m
- Peso:
- 94 kg
- Piedi:
- destro
- Valore di mercato:
- 2 mln
Profilo
Tutto su Pierluigi Gollini, portiere dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
GOLLINI, LA BIOGRAFIAPierluigi Gollini è nato a Bologna, il 18 marzo 1995. Luogo e data di nascita: Bologna, 18 marzo 1995. Scadenza contratto: 30/06/2027. Stipendio: 800mila euro netti. Alla Roma sotto contratto dal: gennaio 2025. Ex squadre: Verona, Aston Villa, Atalanta, Tottenham, Fiorentina, Napoli, Genoa
LA CARRIERA
Giovanili alla Fiorentina e al Manchester United Nato a Bologna e cresciuto a Poggio Renatico, inizia nelle giovanili della SPAL prima di trasferirsi alla Fiorentina nel 2010. Nel 2012 passa al Manchester United, suscitando le proteste della dirigenza viola.Verona Dopo essersi svincolato dallo United, nel 2014 si unisce al Verona. Esordisce in Serie A il 24 settembre contro il Genoa e si distingue nel Torneo di Viareggio 2015, dove viene premiato come miglior portiere. Nella stagione 2015-16 diventa titolare, ma il Verona retrocede in Serie B. Aston Villa Nel 2016 firma con l'Aston Villa, dove gioca da titolare fino a metà stagione, collezionando 20 presenze. Atalanta Nel gennaio 2017 passa all'Atalanta in prestito, esordendo il 19 marzo. Riscattato nel 2018, diventa titolare nel 2019 e contribuisce alla qualificazione in Champions League e alla finale di Coppa Italia. Nel 2020 subisce un infortunio al crociato, ma torna in campo a novembre. Nel 2021 perde il posto da titolare per dissidi con Gasperini. Prestiti a Tottenham e Fiorentina Nel 2021 si trasferisce in prestito al Tottenham, dove trova poco spazio. Nel 2022 passa alla Fiorentina, ma a gennaio lascia il club per mancanza di opportunità. Prestiti a Napoli e Genoa Nel gennaio 2023 si unisce al Napoli, esordendo il 11 marzo. A maggio vince lo scudetto. Resta in prestito un'altra stagione prima di tornare all'Atalanta. Nel 2024 viene ceduto in prestito al Genoa, ma un infortunio lo limita a sole 7 presenze. Roma Il 24 gennaio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma per 1 milione di euro senza mai però scendere in campo.
Trofei vinti
Serie A
1
2022/23
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2014/15
|Verona
|Serie A
|3
|-5
|3
|-5
|2015/16
|Verona
|Serie A
|26
|-44
|Coppa Italia
|1
|0
|27
|-44
|2016/gen.2017
|Aston Villa
|20
|-17
|20
|-17
|gen./giu.2017
|Atalanta
|Serie A
|4
|-1
|4
|-1
|2017/18
|Atalanta
|Serie A
|7
|-4
|Coppa Italia
|1
|-1
|8
|-5
|2018/19
|Atalanta
|Serie A
|20
|-21
|Coppa Italia
|3
|-3
|UEL
|4
|-1
|27
|-25
|2019/20
|Atalanta
|Serie A
|33
|-42
|Coppa Italia
|1
|-2
|UCL
|7
|-13
|41
|-57
|2020/21
|Atalanta
|Serie A
|25
|-26
|Coppa Italia
|4
|-5
|UCL
|3
|-1
|32
|-32
|2021/22
|Tottenham
|FA Cup + Coppa di Lega
|1+3
|-1+-3
|UECL
|6
|-7
|7
|-8
|2022/gen.2023
|Fiorentina
|Serie A
|3
|-2
|Coppa Italia
|1
|0
|UECL
|5
|-6
|9
|-8
|gen./giu.2023
|Napoli
|Serie A
|4
|-4
|4
|-4
|2023/24
|Napoli
|Serie A
|7
|-8
|Coppa Italia
|1
|-4
|Supercoppa Italiana
|2
|-1
|10
|-13
|gen.2025
|Genoa
|Serie A
|7
|-15
|7
|-15
|2024/25
|Roma
|Serie A
|0
|0
|Coppa Italia
|0
|0
|UEL
|0
|0
|0
|0