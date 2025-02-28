Profilo

Tutto su Pierluigi Gollini, portiere dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

GOLLINI, LA BIOGRAFIA

Pierluigi Gollini

: 30/06/2027.

: 800mila euro netti.

2025.

: Verona, Aston Villa, Atalanta, Tottenham, Fiorentina, Napoli, Genoa

LA CARRIERA

è nato a Bologna, il 18 marzo 1995.Bologna, 18 marzo 1995.gennaio

Giovanili alla Fiorentina e al Manchester United Nato a Bologna e cresciuto a Poggio Renatico, inizia nelle giovanili della SPAL prima di trasferirsi alla Fiorentina nel 2010. Nel 2012 passa al Manchester United, suscitando le proteste della dirigenza viola.

Dopo essersi svincolato dallo United, nel 2014 si unisce al Verona. Esordisce in Serie A il 24 settembre contro il Genoa e si distingue nel Torneo di Viareggio 2015, dove viene premiato come miglior portiere. Nella stagione 2015-16 diventa titolare, ma il Verona retrocede in Serie B.Nel 2016 firma con l'Aston Villa, dove gioca da titolare fino a metà stagione, collezionando 20 presenze.Nel gennaio 2017 passa all'Atalanta in prestito, esordendo il 19 marzo. Riscattato nel 2018, diventa titolare nel 2019 e contribuisce alla qualificazione in Champions League e alla finale di Coppa Italia. Nel 2020 subisce un infortunio al crociato, ma torna in campo a novembre. Nel 2021 perde il posto da titolare per dissidi con Gasperini.Nel 2021 si trasferisce in prestito al Tottenham, dove trova poco spazio. Nel 2022 passa alla Fiorentina, ma a gennaio lascia il club per mancanza di opportunità.Nel gennaio 2023 si unisce al Napoli, esordendo il 11 marzo. A maggio vince lo scudetto. Resta in prestito un'altra stagione prima di tornare all'Atalanta. Nel 2024 viene ceduto in prestito al Genoa, ma un infortunio lo limita a sole 7 presenze.Il 24 gennaio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma per 1 milione di euro senza mai però scendere in campo.