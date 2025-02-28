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Tutto su Devyn Rensch, terzino dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

RENSCH, LA BIOGRAFIA

Devyn Rensch

: 30/06/2029.

: 1,2 milioni netti.

2025.

: Ajax

LA CARRIERA

è nato a Lelystad da una famiglia di origini surinamese il 18 gennaio 2003.Lelystad, 18 gennaio 2003.gennaio

Ajax Nato a Lelystad da una famiglia di origine surinamese, cresce calcisticamente nel VV Unicum prima di entrare nel settore giovanile dell'Ajax nel 2016. Nel 2020 viene aggregato alla prima squadra e prolunga il suo contratto con il club. Debutta tra i professionisti il 18 settembre 2020 con il Jong Ajax e il 28 novembre esordisce in prima squadra contro l'Emmen. Segna il suo primo gol in Eredivisie il 21 marzo contro l'ADO Den Haag, entrando nella storia del club come uno dei più giovani a realizzare gol e assist in una stessa partita. Nel 2021 conquista la Coppa d'Olanda da titolare nella finale vinta contro il Vitesse e il campionato, chiudendo la stagione con 27 presenze e 3 gol.

Il 23 gennaio 2025 la Roma annuncia ufficialmente il suo acquisto a titolo definitivo. Tre giorni dopo debutta in maglia giallorossa nella sfida in casa dell'Udinese, vinta per 2-1.Nel 2019 partecipa al Mondiale Under-17 e vince gli Europei di categoria da titolare. Il 13 agosto 2021, a soli 18 anni, riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore e il 7 settembre debutta contro la Turchia nel successo per 6-1. Con il tempo si afferma come uno dei talenti emergenti del calcio europeo.