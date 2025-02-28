Devyn Rensch
2 difensore
- Nazionalità:
- Olanda
- Età:
- 23 (18 January 2003)
- Altezza:
- 1.79 m
- Piedi:
- destro
- Valore di mercato:
- 12 mln
Profilo
RENSCH, LA BIOGRAFIADevyn Rensch è nato a Lelystad da una famiglia di origini surinamese il 18 gennaio 2003. Luogo e data di nascita: Lelystad, 18 gennaio 2003. Scadenza contratto: 30/06/2029. Stipendio: 1,2 milioni netti. Alla Roma sotto contratto dal: gennaio 2025. Ex squadre: Ajax
LA CARRIERA
Ajax Nato a Lelystad da una famiglia di origine surinamese, cresce calcisticamente nel VV Unicum prima di entrare nel settore giovanile dell'Ajax nel 2016. Nel 2020 viene aggregato alla prima squadra e prolunga il suo contratto con il club. Debutta tra i professionisti il 18 settembre 2020 con il Jong Ajax e il 28 novembre esordisce in prima squadra contro l'Emmen. Segna il suo primo gol in Eredivisie il 21 marzo contro l'ADO Den Haag, entrando nella storia del club come uno dei più giovani a realizzare gol e assist in una stessa partita. Nel 2021 conquista la Coppa d'Olanda da titolare nella finale vinta contro il Vitesse e il campionato, chiudendo la stagione con 27 presenze e 3 gol.Roma Il 23 gennaio 2025 la Roma annuncia ufficialmente il suo acquisto a titolo definitivo. Tre giorni dopo debutta in maglia giallorossa nella sfida in casa dell'Udinese, vinta per 2-1. Nazionale Nel 2019 partecipa al Mondiale Under-17 e vince gli Europei di categoria da titolare. Il 13 agosto 2021, a soli 18 anni, riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore e il 7 settembre debutta contro la Turchia nel successo per 6-1. Con il tempo si afferma come uno dei talenti emergenti del calcio europeo.
Trofei vinti
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2020/21
|Ajax
|Eredivisie
|18
|3
|Coppa d'Olanda
|4
|0
|UCL + UEL
|0+5
|0+0
|22
|3
|2021/22
|Ajax
|Eredivisie
|19
|1
|Coppa d'Olanda
|4
|0
|UCL
|5
|0
|Supercoppa d'Olanda
|1
|0
|29
|1
|2022/23
|Ajax
|Eredivisie
|26
|3
|Coppa d'Olanda
|3
|0
|UCL + UEL
|4+2
|0+0
|Supercoppa d'Olanda
|1
|0
|34
|3
|2023/24
|Ajax
|Eredivisie
|28
|2
|UEL + UECL
|6+4
|0+0
|34
|2
|2024/feb.2025
|Ajax
|Eredivisie
|14
|1
|Coppa d'Olanda
|1
|0
|UEL
|11
|0
|26
|1