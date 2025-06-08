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Tutto su Gian Piero Gasperini, allenatore dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

GASPERINI, LA BIOGRAFIA

: 30/06/2028.

: 1 milione.

.

: Juventus (giovanili e Primavera), Crotone, Genoa, Inter, Palermo, Genoa, Atalanta

LA CARRIERA

Gli inizi: Juventus e Crotone

Gian Piero Gasperini è nato a Grugliasco, il 26 gennaio 1958.Grugliasco, 26 gennaio 1958.giugno 2025

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, Gasperini inizia ad allenare nel 1993. Entra nel settore giovanile della Juventus, dove rimane per nove anni, guidando tutte le categorie fino alla Primavera, con cui vince il Torneo di Viareggio nel 2003. Poco dopo approda sulla panchina del Crotone in Serie C1: ottiene la promozione in Serie B al primo tentativo e si fa notare per le sue idee innovative.

Il primo Genoa

Nel 2006 viene chiamato dal Genoa, che riporta subito in Serie A. Nella massima serie impone uno stile di gioco offensivo, conquistando un brillante quinto posto nel 2008-2009. La squadra gioca un calcio propositivo e spettacolare, ma dopo un inizio difficile nella stagione 2010-2011, viene esonerato.

Inter e Palermo

Nel 2011 arriva la chiamata dell’Inter, ma l’avventura dura appena poche settimane: quattro partite, nessuna vittoria e un esonero lampo. Nel 2012 riparte dal Palermo, ma anche qui l’esperienza è breve e segnata dall’instabilità societaria. Viene esonerato e richiamato nel giro di pochi mesi, senza riuscire a incidere.

Il ritorno al Genoa

Torna al Genoa nel 2013 e contribuisce alla salvezza della squadra. Nel 2014-2015 firma una stagione eccezionale, portando il club al sesto posto, anche se il Genoa non potrà partecipare all’Europa League per problemi burocratici. Dopo un’ultima stagione tranquilla, chiude il rapporto nel 2016.

Il capolavoro Atalanta

Nel giugno 2016 viene ufficializzato come allenatore dell’Atalanta. Dopo un inizio difficile e a rischio esonero, cambia completamente il volto della squadra. I bergamaschi, giovani e ambiziosi, assimilano il suo calcio verticale, aggressivo e tecnico. Dopo un girone d’andata sorprendente, chiudono la stagione 2016-2017 al quarto posto, qualificandosi all’Europa League. È l’inizio di un ciclo irripetibile. Nei tre anni successivi, Gasperini porta l’Atalanta ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sfiora la Coppa Italia nel 2019, si qualifica alla Champions League per la prima volta nella storia del club e arriva fino ai quarti nell’edizione 2019-2020, sfiorando l’impresa contro il PSG. In campionato, colleziona tre terzi posti consecutivi, imponendosi come miglior attacco della Serie A per tre stagioni di fila. Dopo una stagione di calo nel 2021-2022, con l’ottavo posto e l’esclusione dalle coppe, l’Atalanta torna competitiva. Nel 2022-2023 si classifica quinta, mentre l’anno seguente tocca il vertice della sua epopea: perde la finale di Coppa Italia, ma vince la UEFA Europa League con una storica vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Con questa impresa, Gasperini diventa il più anziano allenatore ad alzare il trofeo. Nel 2024-2025 porta ancora l’Atalanta al terzo posto in campionato, ottenendo la quinta qualificazione alla Champions in sei stagioni. Il 31 maggio 2025, con una lettera pubblicata sull’Eco di Bergamo, annuncia l’addio alla panchina, dopo nove anni indimenticabili.

Il passaggio alla Roma

Pochi giorni dopo l’addio all’Atalanta, il 6 giugno 2025, viene ufficializzato come nuovo allenatore della Roma, firmando un contratto fino al 2028. Nella sua prima stagione in giallorosso, Gasperini riesce a riportare il club in Champions League dopo sette anni chiudendo il campionato al terzo posto in classifica dopo Inter e Napoli.