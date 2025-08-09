Wesley
43 difensore
- Nazionalità:
- Brasile
- Età:
- 23 (6 September 2003)
- Altezza:
- 1.78 m
- Piedi:
- destro
- Valore di mercato:
- 20 mln
Profilo
Tutto su Wesley, esterno dell'AS Roma e della nazionale brasiliana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
WESLEY, LA BIOGRAFIAWesley Vinícius França Lima è nato a Açailândia il 6 settembre 2003 Luogo e data di nascita: Açailândia, 6 settembre 2003. Scadenza contratto: 30/06/2030. Stipendio: 2 milioni di euro Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2025. Ex squadre: Flamengo
LA CARRIERA
L'ascesa con il FlamengoNato ad Açailândia nel settembre 2003, è cresciuto calcisticamente tra le giovanili dell’Atlético Tubarão e poi del Flamengo, dopo uno stage superato con l’aiuto dell’ex giocatore Sávio. Esordisce in prima squadra il 9 dicembre 2021 nella sconfitta contro l’Atlético Goianiense. A partire dal 2023 si afferma stabilmente come terzino destro titolare, partecipando alla vittoriosa Copa Libertadores 2022 e contribuendo alla conquista di altri trofei nazionali tra cui la Copa do Brasil (2024) e la Supercopa do Brasil (2025). Nel 2024 viene inserito nella Squadra della Serie A brasiliana e nella Selezione della Copa do Brasil, a riconoscimento delle sue eccellenti prestazioni. In totale colleziona oltre 130 presenze con il club, con qualche gol decisivo ma soprattutto affidabilità e solidità in difesa.
La chiamata della RomaIl 28 luglio 2025 viene ufficializzato il suo passaggio alla Roma, firmando un contratto quinquennale fino al 2030. L’ingaggio è da record: circa 25 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus, con un ingaggio stimato di 2,5 milioni annui. Gasperini accoglie con entusiasmo il nuovo terzino, ideale per rafforzare le fasce della squadra giallorossa. Wesley indosserà la maglia numero 43, diventando il 46º brasiliano nella storia della Roma.
NazionaleIl 20 marzo 2025 debutta con la nazionale brasiliana maggiore in una vittoria per 2-1 contro la Colombia, suggellando così il suo rapido percorso di crescita e riconoscimento anche a livello internazionale.
Trofei vinti
Campionato carioca
2
2024, 2025
Tau00e7a Guanabara
2
2024, 2025
Coppa del Brasile
2
2022, 2024
Supercoppa del Brasile
1
2025
Copa Libertadores
1
2022
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2021
|Flamengo
|Campionato Carioca + Campeonato Brasileiro Su00e9rie A
|0+1
|0
|0
|0
|2022
|Flamengo
|Campionato Carioca + Campeonato Brasileiro Su00e9rie A
|2+0
|0
|2
|0
|2023
|Flamengo
|Campionato Carioca + Campeonato Brasileiro Su00e9rie A
|3+35
|0+1
|Coppa del Brasile
|9
|0
|Copa Libertadores
|7
|1
|19
|1
|2024
|Flamengo
|Campionato Carioca + Campeonato Brasileiro Su00e9rie A
|6+31
|0
|Coppa del Brasile
|9
|0
|Copa Libertadores
|5
|0
|20
|0
|gen./lug. 2025
|Flamengo
|Campionato Carioca + Campeonato Brasileiro Su00e9rie A
|8+11
|1+1
|Coppa del Brasile
|1
|0
|Copa Libertadores
|5
|0
|Supercoppa del Brasile + Coppa del mondo per club FIFA
|1+2
|0
|15
|1