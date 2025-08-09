Profilo

Tutto su

, esterno dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

WESLEY, LA BIOGRAFIA

: 30/06/2030.

: 2 milioni di euro

2025.

: Flamengo

LA CARRIERA

Vinícius França Lima è nato a Açailândia il 6 settembre 2003Açailândia, 6 settembre 2003.giugno

L'ascesa con il Flamengo

Nato ad Açailândia nel settembre 2003, è cresciuto calcisticamente tra le giovanili dell’Atlético Tubarão e poi del Flamengo, dopo uno stage superato con l’aiuto dell’ex giocatore Sávio. Esordisce in prima squadra il 9 dicembre 2021 nella sconfitta contro l’Atlético Goianiense. A partire dal 2023 si afferma stabilmente come terzino destro titolare, partecipando alla vittoriosa Copa Libertadores 2022 e contribuendo alla conquista di altri trofei nazionali tra cui la Copa do Brasil (2024) e la Supercopa do Brasil (2025). Nel 2024 viene inserito nella Squadra della Serie A brasiliana e nella Selezione della Copa do Brasil, a riconoscimento delle sue eccellenti prestazioni. In totale colleziona oltre 130 presenze con il club, con qualche gol decisivo ma soprattutto affidabilità e solidità in difesa.

La chiamata della Roma

Il 28 luglio 2025 viene ufficializzato il suo passaggio alla Roma, firmando un contratto quinquennale fino al 2030. L’ingaggio è da record: circa 25 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus, con un ingaggio stimato di 2,5 milioni annui. Gasperini accoglie con entusiasmo il nuovo terzino, ideale per rafforzare le fasce della squadra giallorossa. Wesley indosserà la maglia numero 43, diventando il 46º brasiliano nella storia della Roma.

Nazionale

Il 20 marzo 2025 debutta con la nazionale brasiliana maggiore in una vittoria per 2-1 contro la Colombia, suggellando così il suo rapido percorso di crescita e riconoscimento anche a livello internazionale.