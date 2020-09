Calciomercato Roma live, slittano le visite di Schick al Bayer. Spiraglio Smalling

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi venerdì 4 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p)

9.55 DZEKO ASPETTA SUAREZ

La situazione di Edin Dzeko resta in bilico, nonostante il dribbling alle domande di mercato di ieri. Il bosniaco aspetta che si sbrogli anche la situazione Suarez per la Juventus, soprattutto legata al passaporto comunitario dell’uruguaiano.

Ore 9.45 SCHICK-LEVERKUSEN: SLITTANO LE VISITE

Slittano le visite mediche di Schick al Bayer Leverkusen. Il caso positivo nella Repubblica Ceca ha portato in isolamento i giocatori, come l’attaccante della Roma che ora aspetta il tampone.

Ore 9.40 FAZIO VICINO AL CAGLIARI, MAKSIMOVIC E MERET POSSIBILI OBIETTIVI

Intanto Federico Fazio è a un passo dal Cagliari, ma l’ingaggio di 5 milioni lordi fino al 2022 dopo il rinnovo automatico ostacolano la trattativa. Per sbloccarla, la Roma dovrebbe partecipare al pagamento dello stipendio dell’argentino. Sul fronte Napoli, invece, resta in piedi l’interesse anche per Maksimovic e se dovesse partire Pau Lopez l’obiettivo sarebbe Meret.

Ore 9.30 MANCHESTER UNITED DISPOSTO A TRATTARE PER SMALLING

La Roma è tornata forte su Chris Smalling, puntando soprattutto sulla volontà consolidata del giocatore. La richiesta del Manchester United è sempre di 20 milioni, ma stavolta i Red Devils hanno aperto alla trattativa e a una possibile riduzione delle pretese. Intanto Santon tratta col Besiktas e Perotti aspetta il rilancio dello Spartak Mosca.