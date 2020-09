Fazio verso il Cagliari. Karsdorp-Atalanta, manca intesa sulla commissione agli agenti

La Roma continua a lavorare a tante operazioni in uscita e tra queste c’è quella di Federico Fazio. Come riporta Sky Sport, il centrale argentino è vicino a vestire la maglia del Cagliari con i club che hanno già raggiunto l’accordo sulla base di un trasferimento immediato a 2,5 milioni di euro più cinquecentomila di bonus. Per la riuscita dell’operazione mancherebbe solo il “si” dell’argentino.

Discorso diverso per Karsdorp all’Atalanta, invece, dove c’è da definire l’intesa per la commissione che andrà agli agenti dell’olandese.