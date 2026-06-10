Lo spagnolo proverà a convincere Gasperini a continuare a puntare su di lui anche nella prossima stagione
Glasgow, la rifinitura alla vigilia di Celtic-Roma: c'è anche Angeliño
È stata una stagione a dir poco complicata per Angeliño che, dopo la bronchite arrivata intorno a ottobre, ha faticato a trovare la condizione fisica che Gasperini chiedeva, diventando solo una comparsa del finale di campionato della Roma. Il terzino spagnolo, in attesa di scoprire il suo futuro, è partito per le consuete vacanze estive in compagnia della famiglia. Mare, spiagge mozzafiato e panorami paradisiaci alle Mauritius, come si può notare dal post che la moglie, Rocio Galindo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dichiarando ancora amore al marito.
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