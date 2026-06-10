È stata una stagione a dir poco complicata per Angeliño che, dopo la bronchite arrivata intorno a ottobre, ha faticato a trovare la condizione fisica che Gasperini chiedeva, diventando solo una comparsa del finale di campionato della Roma. Il terzino spagnolo, in attesa di scoprire il suo futuro, è partito per le consuete vacanze estive in compagnia della famiglia. Mare, spiagge mozzafiato e panorami paradisiaci alle Mauritius, come si può notare dal post che la moglie, Rocio Galindo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dichiarando ancora amore al marito.

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A metà luglio, poi, inizierà ilper il terzino spagnolo. Gasperini è molto esigente sulle fasce, tanto che Wesley è stato traslato a sinistra proprio per sopperire all'assenza dell'ex Lipsia che avrà qualche settimana per convincerlo a puntare ancora su di lui. Il suo contratto è in, ma se il tecnico non sarà soddisfatto si cercherà la via della. Dopo il grave infortunio della passata stagione Angeliño potrà partire da zero insieme ai compagni, senza rincorse disperate in cerca di una migliore condizione. Ritrovare il galiziano sarebbe unda ambo le parti, così da concentrare su altri ruoli il mercato della Roma.