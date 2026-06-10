Lo spagnolo proverà a convincere Gasperini a continuare a puntare su di lui anche nella prossima stagione

Redazione
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Glasgow, la rifinitura alla vigilia di Celtic-Roma: c'è anche Angeliño

È stata una stagione a dir poco complicata per Angeliño che, dopo la bronchite arrivata intorno a ottobre, ha faticato a trovare la condizione fisica che Gasperini chiedeva, diventando solo una comparsa del finale di campionato della Roma. Il terzino spagnolo, in attesa di scoprire il suo futuro, è partito per le consuete vacanze estive in compagnia della famiglia. Mare, spiagge mozzafiato e panorami paradisiaci alle Mauritius, come si può notare dal post che la moglie, Rocio Galindo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dichiarando ancora amore al marito.

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A metà luglio, poi, inizierà il difficile per il terzino spagnolo. Gasperini è molto esigente sulle fasce, tanto che Wesley è stato traslato a sinistra proprio per sopperire all'assenza dell'ex Lipsia che avrà qualche settimana per convincerlo a puntare ancora su di lui. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma se il tecnico non sarà soddisfatto si cercherà la via della cessione. Dopo il grave infortunio della passata stagione Angeliño potrà partire da zero insieme ai compagni, senza rincorse disperate in cerca di una migliore condizione. Ritrovare il galiziano sarebbe un vantaggio da ambo le parti, così da concentrare su altri ruoli il mercato della Roma.

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