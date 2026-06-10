Il futuro di Luigi Cherubini può essere in Serie A, ma non necessariamente alla Roma. Il classe 2004 ha disputato l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, mettendo a referto 2 gol e 2 assist in 35 presenze. Il primo di luglio tornerà a Trigoria per essere visto anche da Gasperini, ma diverse squadre si stanno muovendo su di lui. Come riporta Il Tempo, Parma e Frosinone hanno messo gli occhi sull'attaccante della Roma e stanno preparando un'offerta. Il giocatore ha anche esordito con la Nazionale maggiore nelle due amichevoli disputate da Baldini la scorsa settimana. La Roma, dal canto suo, potrebbe approfittarne per monetizzare e fare una plusvalenza pura, o semplicemente girarlo ancora in prestito per garantirgli più minutaggio e proseguire il suo percorso di crescita.