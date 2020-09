Roma, per la fascia sinistra salgono le quotazioni di Biraghi

La Roma riflette sul post Kolarov. Con il serbo ormai destinato all’Inter, i giallorossi devono capire se prendere un sostituto o affidare il ruolo al giovane Calafiori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, stanno salendo di molto le quotazioni di Cristiano Biraghi, che è tornato alla Fiorentina dopo il prestito all’Inter e non ha trovato l’accordo per rientrare nella rosa dei nerazzurri. Il procuratore di Biraghi è lo stesso di Veretout e ha ottimi rapporti con il club giallorosso. Nel 3-4-2-1 di Fonseca può giocare da esterno sinistro a tutta fascia, come fatto nell’Inter di Conte.