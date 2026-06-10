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Il punto sulle cessioni: Dortmund su Soulé, Ndicka seguito dal Bournemouth

In attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma ragiona sulle uscite necessarie da fare in questa sessione di mercato. Il primo nome è quello di Artem Dovbyk con la Spagna che lo monitora, ma ancora nessuna offerta concreta. Più pesanti le eventuali cessioni, invece, di Mati Soulé ed Evan Ndicka. L'addio dell'argentino sembra essere una via concreta che la Roma potrebbe seguire nel mese di giugno per totalizzare le plusvalenze richieste dalla UEFA. L'ex Juve ha attirato l'interesse di diversi club con il Borussia Dortmund che è pronto a muoversi con decisione. La richiesta della Roma è di almeno 40 milioni di euro. Sul difensore ivoriano c'è, invece, l'interesse della Premier League. Non si accettano offerte inferiori ai 40 milioni, ma squadre come Newcastle e Tottenham potrebbero raggiungere questa cifra. Alla corsa si è aggiunto anche il Bournemouth di Tiago Pinto che cerca difensori dalla Serie A per rinforzare la squadra. Ultimi tentativi, poi, del Boca Juniors per Paulo Dybala. Il club argentino non ha ancora perso le speranze e aspetta un segnale dal giocatore per affondare il colpo. Segnale che, però, difficilmente arriverà. Il rinnovo della Joya è solo questione di tempo, Paulo vuole continuare in giallorosso.

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