Loris Boni l'ha fatto di nuovo. L'ex calciatore della Roma dal 1975 al 1979 (102 presenze) nel tempo è diventato un appassionato ed esperto conoscitore del calcio norvegese. Ormai nota la storia secondo cui lui consigliò vivamente Erling Haaland all'allora ds della Roma Monchi, quando ancora il centravanti del Manchester City non era il campione di adesso. Alla fine non se ne fece nulla e Haaland passò dal Molde al Salisburgo per poi cominciare la sua ascesa nel calcio dei grandi. Ma tornando al presente, c'è un nuovo nome (ancora norvegese) che Loris Boni ha proposto alla Roma in queste settimane. L'ex giallorosso, in diretta al "Bar Forza Lupi", in onda su Centro Suono Sport 101.5, ha dichiarato di aver consigliato a Trigoria un difensore norvegese giovane e in rampa di lancio. Dopo un po' di mistero, il nome è stato rivelato e si tratta di Henrik Falchener.

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Loris Boni e Aldair

"L'alter ego di Mancini"

La valutazione che ne fa Transfermarkt è di 6 milioni di euro e qualche club di Premier potrebbe muoversi dopo una super stagione in Norvegia. D'Amico è pronto a iniziare la sua avventura alla Roma e non è escluso che segua il consiglio fatto da Boni per evitare qualche rimpianto in stile Haaland.

Centraledel Viking, squadra in testa nel campionato norvegese e campione in carica. Loris Boni nel corso della trasmissione ne parla benissimo:. Finora ha giocato quasi sempre da, ma per caratteristiche può agire anche da braccetto in una difesa a 3. Boni, poi specifica chenel consigliare il ragazzo, ma solo l'affetto verso la Roma che è rimasto intatto: "Io non sono un agente. Vedo e faccio qualche nome in modo disinteressato. L’ho detto solo alla Roma". Il giovane difensore ha esordito a marzo con la nazionale norvegese ed è stato convocato a sorpresa per ilin America che inizierà domani. Per lui non sarebbevisto che, come rivela Boni, da bambino è già stato dalle parti di Trigoria: