L'estate di Donyell Malen con la sua Olanda non è iniziata nel migliore dei modi. Le amichevole pre Mondiale non hanno fatto brillare come si pensava il centravanti della Roma che, adesso, rischia di perdere il posto in vista dell'esordio. Koeman ha parlato senza mezzi termini delle occasioni sprecate e Depay si candida come nuova punta dopo i primi test in cui Malen non ha trovate la rete. Ad andarci ancora più pesante è stato Kenneth Perez, ex calciatore danese e opinionista a ESPN, che ha riportato alcuni pensieri che girano in Olanda. "Ero a un torneo di golf dove c'erano molti italiani, e dicevano: 'Malen dimostra il problema del calcio italiano. Quanto sia diventato mediocre, se lui riesce a eccellere in questo contesto'. Pensano che il loro campionato non valga niente", ha raccontato l'ex calciatore, facendo poi la sua previsione per l'inizio del Mondiale. "Penso che Memphis sarà semplicemente l'attaccante titolare in questo Mondiale. Gli allenatori avranno comunque dei dubbi perché Malen spreca le occasioni. Queste sue occasioni fallite, un allenatore le trova davvero fastidiose". Le occasioni per Malen non sono ancora finite, ma dovrà essere bravo a sfruttarle per mettere a tacere le tante critiche ricevute.