Roma, arriva il giovane Bianchino dal Bologna

Continua la campagna di rafforzamento della Roma soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Come riporta gianlucadimarzio.com infatti il club giallorosso ha messo sotto contratto Nicolò Bianchino, difensore centrale mancino che ha militato fino allo scorso anno al Bologna mostrando buone doti tecniche e grande qualità. Il classe 2003, che ha nel suo passato anche la militanza in una società storica romana come il Tor Tre Teste, ha firmato l’accordo a Trigoria accompagnato dal suo procuratore.