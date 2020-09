Calciomercato Roma, Under trova l’accordo con il Napoli e aspetta il via libera

Cengiz Under è in Turchia con la sua nazionale e aspetta notizie sul suo futuro. L’esterno è promesso sposo del Napoli e in attesa del via libera dei club, ha raggiunto l’accordo sul contratto con i partenopei. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, in caso di accordo tra giallorossi e azzurri firmerà un quinquennale da tre milioni netti a stagione.

Giuntoli e Fienga continuano a lavorare sul maxi scambio che dovrebbe includere anche Milik e un altro giovane della Roma, ma al momento le parti sono ferme sulle proprie posizioni. La forbice resta ampia (circa dieci milioni).