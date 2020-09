Roma, Boli Bolingoli il nome nuovo per la fascia sinistra

Con la partenza di Kolarov sempre più vicina, la Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale alternativa sulla fascia sinistra. Secondo quanto riporta il sito specializzato tuttomercatoweb.com i giallorossi sarebbero interessati all’esterno del Celtic Boli Bolingoli-Mbombo. Il classe 95 però sarebbe anche entrato nel mirino del Basaksehir, che contestualmente guarda da vicino anche la situazione Santon. Per Boli Bolingoli il trasferimento in Italia potrebbe avere dei risvolti di natura familiari: in Serie A infatti giocano i fratelli Romelu e Jordan Lukaku, cugini dell’esterno del Celtic.