Calciomercato Roma live: Dzeko resta, Fazio prima scelta della Fiorentina. Niente Olsen-Watford

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi lunedì 21 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 10.00 – ARIAS VICINO AL BAYER LEVERKUSEN

C’era la Roma su di lui, ma Arias ha scelto la Bundesliga: si trasferirà dall’Atletico Madrid al Bayer Leverkusen.

ORE 9.45 – OLSEN NON ANDRÀ AL WATFORD

È saltato il trasferimento di Olsen in Premier League: il portiere era vicino al Watford ma adesso insieme al suo agente dovrà trovare un’altra sistemazione.

ORE 9.30 – DZEKO, NIENTE JUVE: RESTERÀ ALLA ROMA

La Juventus, stanca dello stand-by tra Roma e Napoli per Milik, ha scelto Morata. Così Dzeko resterà in giallorosso, ma dovrà ricucire il rapporto con Fonseca.

ORE 9.15 – FAZIO PRIMA SCELTA DELLA FIORENTINA

La Fiorentina vuole rinforzare il suo reparto difensivo e ha Federico Fazio come prima scelta. L’argentino gradirebbe la destinazione dopo aver detto “no” al Cagliari. L’alternativa è Lyanco.