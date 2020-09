Santiago Arias giocherà in Bundesliga. Al Bayer Leverkusen, che come riporta Sky Sport ha trovato un accordo con l’Atletico Madrid. Il terzino è pronto a trasferirsi in Germania nonostante le parole ieri del d.s. degli spagnoli Berta (“ne stiamo parlando con Roma, Everton e Psg”). Evidentemente una pretattica che ha messo alle corde il Bayer Leverkusen che ha chiuso per il colombiano. Nella scorsa stagione aveva totalizzato 18 presenze fra campionato e coppa.