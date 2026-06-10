Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Non siamo in una situazione in cui Greenwood vuole solo la Roma. Siamo di fronte a una possibilità importante per la Roma, ma non c’è un desiderio esclusivo da parte del giocatore. C’è un’intesa, ma non un accordo blindato. La Roma ha fiducia nell’operazione e, in base al suo esito, capirà come muoversi sul resto del mercato. È un’operazione che sta attirando molta attenzione perché c’è la volontà di accontentare Gasperini.”

Gabriele Conflitti (Mana Mana Sport - 90,9): “La maggior parte dei giocatori ceduti dall’Atalanta non ha mantenuto gli stessi livelli fuori da Bergamo. D’Amico e Gasperini sono stati tra i migliori in Italia. La Roma ha un appeal maggiore del Marsiglia anche perché giocherà la Champions”.