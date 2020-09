Smalling, il Manchester United lo esclude dalla squadra per la Coppa di Lega

E’ destinata a continuare la travagliata trattativa tra Manchester United e Roma per l’acquisto di Chris Smalling. Dopo il lavoro separato dal resto dei Red Devils nelle sessioni di allenamento durante la scorsa settimana, il centrale inglese è stato escluso anche dalla lista dei giocatori disponibili per l’impegno di stasera (ore 21.15) contro il Luton Town, nella Carabao Cup (Coppa di Lega inglese). Secondo quanto riporta il “The Telegraph”, lo United continua a rifiutare l’offerta della Roma, ferma a 12-13 milioni di euro, non volendo scendere a compromessi e rimane immobili sulla richiesta di 20 milioni per il cartellino di Smalling. Sulla buona riuscita dell’operazione ci spera fortemente Paulo Fonseca, che nella conferenza stampa pre-Verona aveva ribadito i continui contatti con Chris: “Sono ancora fiducioso che possa arrivare, stiamo lavorando per averlo con noi, sono sempre in contatto con lui, vuole tornare e penso che nei prossimi giorni possa arrivare“.