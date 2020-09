Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid sonda il terreno per Dzeko

Edin Dzeko continua ad essere al centro del dibattito giallorosso. Dopo la trattativa naufragata con il Napoli per Milik, il centravanti bosniaco sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Roma in questa stagione, anche e soprattutto a seguito del passaggio di Alvaro Morata alla Juventus. Secondo quanto riporta Javier Matallanas, direttore di AStv, gli spagnoli dell’Atletico Madrid hanno avviato un sondaggio per Dzeko, dopo le difficoltà nell’acquisto di Luis Suarez dal Barcellona ed Edinson Cavani dal PSG.