Roma, colpo per l’Under 18: preso Louakima dal Paris Saint Germain

Corentin Louakima, terzino destro diciassettenne del PSG, lascerà il club francese per entrare a far parte della Roma. Il giovane difensore classe 2003 firmerà un triennale con la società giallorossa e sarà una delle nuove forze fresche per l’Under18 per poi proseguire con la Primavera. Louakima è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, dove è arrivato nel 2013 dal Carrières-Grésillons. RMC Sport, inquadra il giovane come un giocatore con le idee già chiare, il francese ha infatti dichiarato in passato di ispirarsi a Serge Aurier del Tottenham: “Gioca nella mia stessa posizione ed è completo, sa difendere e attaccare. Io, ho bisogno di migliorare la qualità e sapere come controllare meglio il mio avversario. Sogno una carriera da professionista, certo, ma sto anche pensando di prendere il diploma di maturità”.

Il colpo di Louakima si va ad aggiungere poi anche a quello di Gabor Megyeri, poortiere di prospettiva arrivato dall’Honved Budapest. Sarà in Italia la prossima settimana, per diventare a tutti gli effetti un calciatore della Roma.