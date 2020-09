La Roma prepara un’altra offerta per Smalling, Solskjaer: “Nessuna proposta sufficiente”

La Roma non molla Chris Smalling. Nonostante l’acquisto dal Verona di Marash Kumbulla, l’inglese resta un pallino per i giallorossi e Paulo Fonseca. La difesa ha bisogno ha ancora di qualche rinforzo, con il centrale dello United sempre in testa. La Roma, come riporta ‘Sky Sport’, ha intenzione di fare una nuova offerta per il classe ’89, dopo quella da 12 milioni già rifiutata dai ‘Red Devils’. La società capitolina ha intenzione di riprovarci, anche se Solskjaer avverte: “Al momento non abbiamo ricevuto per lui offerte del livello che vogliamo noi. Quindi è questa la situazione. Quanto costa? Non sta a me dirlo, non sto trattando io con i due club, ma non ci sono state proposte sufficiente”, le parole del manager dello United riportate dal ‘Manchester Evening News’.