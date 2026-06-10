Mason Greenwood aspetta la Roma, aspetta una chiamata decisiva, aspetta che da Trigoria arrivi quel segnale definitivo capace di trasformare il dichiarato interesse in una vera trattativa. I Friedkin hanno fatto capire di apprezzarlo, di considerarlo un obiettivo concreto, ma hanno anche chiesto pazienza. Il Marsiglia parte da una richiesta di 55 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra importante ma che non cancella una convinzione diffusa tra gli addetti ai lavori. Secondo il Corriere dello Sport c'è un altro dettaglio da non sottovalutare. Un ruolo particolare, infatti, lo sta avendo anche Robinio Vaz, che con Greenwood ha costruito un rapporto molto stretto durante l’esperienza al Marsiglia.

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I contatti tra i due non si sono mai interrotti e l’attaccante della Roma ha raccontato all’amico le potenzialità dell’ambiente giallorosso, il lavoro di Gasperini e le opportunità che potrebbe trovare nella Capitale. Un invito sincero, nato da un’intesa costruita sul campo. I due si sono cercati e aiutati a vicenda in Francia, lasciando tracce concrete anche nei numeri. Contro il Paris Fc arrivò il gol di Vaz su assist di Greenwood. Successivamente, contro il Le Havre, fu Robinio a restituire il favore con il passaggio decisivo per la rete dell’inglese. Una collaborazione che ha alimentato stima reciproca e che oggi si trasforma in un piccolo ma significativo assist di mercato.