Rangnick in orbita Schalke 04: è il primo nome in caso di esonero di Wagner

Ralf Rangnick potrebbe restare in Germania. Il manager tedesco, dopo essere stato a un passo dal Milan prima della conferma di Stefano Pioli, è stato accostato con forza nelle ultime ore anche alla Roma. Anche Paulo Fonseca è finito in bilico nel progetto futuro dei Friedkin, che avrebbe anche già incontrato lo stesso Rangnick. L’ex capo dell’area tecnica della Red Bull, però, è finito anche in orbita Schalke 04: come riporta la ‘Bild’, infatti, la squadra di Gelsenkirchen lo avrebbe già individuato come primo nome per sostituire l’attuale allenatore David Wagner. Lo 0-8 con il Bayern ha creato non pochi dubbi all’interno della società e Rangnick, per esperienza e conoscenza del club (che ha già allenato in due stagioni separate), sembra la prima scelta in caso di esonero.