Gli agenti di Milik a colloquio col Tottenham: l’alternativa è Belotti

Quella per Milik è una trattativa ormai arenata. L’arrivo del polacco alla Roma è saltato in seguito ai mancati accordi tra i club e tra il giocatore e De Laurentiis. Il classe ’95, in scadenza di contratto, lascerà comunque il ‘San Paolo’ e ora la destinazione più probabile pare essere la Premier League: come riporta ‘calciomercato.it’, nelle prossime ore gli agenti di Milik incontreranno il Tottenham. Per José Mourinho sarebbe un colpo importante a costi contenuti, con l’alternativa che per gli inglesi si chiama Andrea Belotti, anche lui accostato alla Roma. Il centravanti del Torino, però, costa 40 milioni e Cairo non vuole privarsene. Domani il vertice tra l’entourage dell’ex Ajax e gli Spurs può essere già decisivo.