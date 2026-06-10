Il lavoro è tanto. E il tempo stringe. La Roma si muove su più fronti. Da una parte gli acquisti. Dall'altra l'attesa per l'annuncio di D'Amico. E poi c'è il nodo più urgente: le plusvalenze. Entro il 30 giugno servono 60 milioni. E quei soldi dovranno arrivare dalle cessioni. Fino a qualche settimana fa il principale indiziato a salutare sembrava essere Manu Koné. Il francese era il nome più caldo in uscita. Poi, però, qualcosa è cambiato. Le offerte non sono arrivate e nessun club ha affondato il colpo. La sua partenza si è raffreddata. E adesso la permanenza non è più da escludere. Sul tavolo, però, restano altri profili. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, diversi giocatori sono stati proposti a club italiani e stranieri.

Tra questi c'è anche Dovbyk. L'attaccante ucraino continua ad avere estimatori in Spagna e il suo nome è stato sondato più volte. Poi c'è Ndicka. L'ivoriano ha mercato e rappresenta uno dei profili più appetibili della rosa. Un'eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza importante. Per questo resta tra i possibili sacrificati. Ma il nome da tenere maggiormente d'occhio è quello di Soulé. L'argentino piace in Premier e in Liga. Occhio anche alla Germania, dove c'è il Dortmund pronto a mettere sul tavolo 40 milioni. Ma al momento non ci sono offerte ufficiali. Ma una cosa è certa: non è considerato incedibile. Se arriverà la proposta giusta, la Roma la prenderà in considerazione.