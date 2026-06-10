Jadon Sancho e il Manchester United si separano una volta per tutte. Non ci sarà, rinnovo, infatti, per l'esterno inglese cercato con forza dalla Roma nella scorsa estate. La sua esperienza con i Red Evils è finita e da oggi Sancho un calciatore libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero. Per il classe 2000 si chiude così un capitolo durato diverse stagioni tra pochi alti e molti bassi. Compresa l'ultima stagione in prestito all'Aston Villa. La scorsa estate il suo nome è stato accostato con insistenza anche alla Roma, con Gasperini che aveva cercato di portarlo in giallorosso. Tuttavia il calciatore ha sempre declinato l’ipotesi giallorossa per poi finire proprio all'Aston Villa. Ora, da svincolato, Sancho è pronto a valutare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera dopo la definitiva chiusura del rapporto con il Manchester United.