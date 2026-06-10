Tanti nomi, molte speculazioni e un mercato che deve ancora partire. Ma di certo non può essere smentito l'interesse per due giocatori che sono in cima alla lista di Gasperini. A destra il nome forte è quello di Mason Greenwood per il quale la Roma muoverà i primi passi in questi giorni. A sinistra, invece, tutte le strade portano a Crysencio Summerville. L'olandese del West Ham piace da tempo al tecnico e con la retrocessione del West Ham in Championship farà sicuramente le valigie dopo due anni dal suo approdo al club londinese. Il prezzo? Trentacinque milioni. Malen, in questi giorni di ritiro premondiale, sta parlando spesso con l'esterno destro per convincerlo a sposare il progetto Roma. Peraltro la coppia condivide la stessa agenzia di procuratori. L'obiettivo è ritrovarsi in giallorosso appena finita la rassegna in America. Anche per questo al momento sono state scartate altre piste che portavano a Paixao, Alajbegovic o Tzolis mentre resta in corsa Tel del Tottenham soprattutto se lo stesso Summerville dovesse preferire gli Spurs alla Roma.

I numeri al Leeds che hanno convinto Gasperini

superato tutti gli altri esterni del campionato

gol attesi

assist attesi

Come scritto sopra, l'interesse diperparte da lontano. Il tecnico lo aveva visionato e ammirato nella stagione d'oro al Leeds United quando vinse il premio di miglior giocatore di Championship. In quell'annata (2023-2024), secondo quanto riportato da DataMB,, aveva, mettendo in mostra una capacità realizzativa fuori dal comune. Anche nei, una metrica che misura la qualità delle occasioni create, Summerville è risultato il migliore, a testimonianza della sua capacità di trovarsi nelle posizioni giuste per segnare. La sua visione di gioco e abilità nel creare occasioni per i compagni lo hanno portato al primo posto anche per gli. E’ anche stato il secondo miglior giocatore nei gol segnati su azione. Quest’anno i numeri sono andati in ribasso ma ha pagato anche l’annata drammatica di tutto il West Ham. E per Gasperini non è certo un problema visto quanto è riuscito a ricavare da "delusi" della Premier come

Il fratello calciatore e la nascita della prima figlia

Nato a Rotterdam, Summerville è cresciuto in una famiglia di origini afro-surinamesi. Ha spesso ricordato la sua infanzia felice nei Paesi Bassi e il forte legame con i suoi fratelli, uno dei quali lo ha supportato molto fin dagli inizi nelle giovanili del Feyenoord. Ha fatto(vincendo l'Europeo Under-17 nel 2017) ed è entrato a far parte del giro della nazionale maggiore con cui disputerà il prossimo Mondiale. È legato sentimentalmente aLa loro storia d'amore è nata ai tempi della scuola superiore a Rotterdam, quando l'attaccante aveva appena 15 anni, e lei è da sempre la sua più grande sostenitrice. A dicembre del 2025, Summerville e la sua compagna sono diventati genitori per la prima volta di una bambina. Il calciatore ha dichiarato in diverse interviste chegli ha donato una grande pace interiore e una motivazione extra per eccellere in campo.