Vina si avvicina, Xhaka: un altro step. Sinistra calda: Kluivert via, sogno Diaz

L'uruguaiano del Palmeiras sembra in pole per la fascia sinistra, in avanti si fa il nome di Thuram e l'Arsenal prende il sostituto di Xhaka. Oggi gli esuberi hanno svolto le visite

Francesco Iucca

Entra nel vivo il calciomercato della Roma: la trattativa più calda al momento è quella che porta a Matias Vina, esterno uruguaiano che sembra sempre più vicino a prendere il posto di vice-Spinazzola, fino al ritorno dell'esterno azzurro. Il giocatore del Palmeiras era già balzato in pole nelle ultime ore, arrivano indiscrezioni su una trattativa addirittura ai dettagli per 10 milioni più 3 di bonus. Questo nonostante le parole dell'allenatore del Palmeiras Abel Ferreira, che aveva sostanzialmente blindato il calciatore. Almeno a parole, almeno con la speranza. Vina ha superato al momento le candidature di Bensebaini e Telles, che piacciono molto ma sono decisamente più complicati da raggiungere.

È tornato invece a parlare anche Maurizio Costanzo, Advisor della comunicazione della Roma, con focus sullo stadio: "Questa è una settimana cruciale, teniamo le dita incrociate. Se non ce lo fanno fare faremo un gran casino. Se non lo fanno adesso lo fa il nuovo sindaco, certamente la Roma tra un anno e mezzo/due sarebbe meno interessata ad occuparsene". Infine torna d'attualità la paternità di Nicolò Zaniolo:Sara Scaperrotta, ex del giocatore della Roma che tra poco partorirà il piccolo Tommaso, ha scritto su Instagram una sorta di appello al numero 22 giallorosso, a suo dire poco presente in questi mesi.