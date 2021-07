Gattuso: “La personalità di Mourinho inciderà, la Roma può essere grande”

Le parole dell'ex tecnico del Napoli: "Nella Capitale lo spettacolo è assicurato"

Aveva firmato con la Fiorentina, ora vedrà la Serie A da spettatore. Dopo aver fatto bene con il Napoli, Gennaro Gattuso è in cerca di una nuova avventura da tecnico. In un'intervista a Il Messaggero ha detto la sua sulla stagione che sta per cominciare:

Rischia di perdersi una Serie A intrigante. Che ne pensa? "Quest’anno sarà proprio un gran bel campionato. Anche difficile. Le big hanno cambiato quasi tutte in panchina. Entrano in scena personaggi di primo piano. Tecnici che hanno vinto".

Con tanti cambiamenti è possibile che azzerino in partenza i valori delle candidate allo scudetto? "Dipende. Il ritorno di Max alla Juve significa molto: l’allenatore giusto per ripartire. Ma vedrete che anche la Lazio e la Roma potranno recitare da grandi. Nella Capitale lo spettacolo è assicurato".

Da Mourinho che cosa si aspetta? "La Roma già l’anno scorso mi è piaciuta in fase offensiva. E’ mancato, però, l’equilibrio che non ha trovato nemmeno passando a tre in difesa. Ecco, il portoghese può sistemarla tatticamente. In più come motivatore è il numero uno. La sua personalità incide, date retta a me".