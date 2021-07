Dall’Uruguay: è fatta per Vina alla Roma, affare da 13,5 milioni

Secondo un giornalista uruguaiano l'esterno 24enne sarebbe ormai un giocatore giallorosso

Avanza in maniera importante alla Roma Matias Vina. Almeno stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall'Uruguay: secondo il giornalista di 'Sport 890' Gonzalo Ronchi, la trattativa per l'esterno classe '97 sarebbe praticamente chiusa. Al Palmeiras andrebbero addirittura 11 milioni di euro più 2,5 di bonus, con il Nacional (ex squadra di Vina), che incassa il 40%, ovvero 4,4 milioni. L'indiscrezione dà per fatto l'arrivo del giocatore che dovrebbe coprire la falla lasciata dall'infortunio di Spinazzola sulla fascia sinistra.