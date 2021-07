Serie A, anticipi e posticipi delle prime due giornate: Roma sempre di domenica

La Roma affronterà Fiorentina e Salernitana il 22 e 29 agosto alle 20.45

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime due giornate del campionato 2021/22. La Roma affronterà Fiorentina e Salernitana, con lo spareggio di Conference League (19-26 agosto) nel mezzo. Il debutto in Serie A contro i viola ci sarà domenica 22 agosto alle ore 20.45, così come la trasferta contro i campani è fissata per domenica 29 agosto, sempre alle 20.45. Entrambe le partite saranno trasmesse in esclusiva su Dazn e non quindi anche in coesclusiva su Sky.