L’Arsenal ufficializza Lokonga: Xhaka ora è più vicino alla Roma

I gunners confermano il nuovo acquisto: ora lo svizzero può davvero arrivare nella capitale

L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista centrale dell'Anderlecht Albert Sambi Lokonga per 17,5 milioni di euro più 4,5 di bonus. Un indizio di mercato importante in chiave Roma, considerando che il giocatore classe '99 occupa lo stesso ruolo di Granit Xhaka, da mesi seguito proprio dai giallorossi. Lo svizzero è stato uno dei primi nomi proposti da José Mourinho come rinforzo per la prossima stagione. Il centrocampista, secondo Sky Sport, è atteso a giorni nella capitale. Da limare ancora alcuni dettagli con l'Arsenal legati ai bonus e poi lo Special One potrà finalmente avere a disposizione l'acquisto richiesto.