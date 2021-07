Roma, il Marsiglia ufficializza l’acquisto di Pau Lopez

La società francese ha reso noto l'ingaggio dell'ex portiere dei giallorossi

Il Marsiglia ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale di aver ingaggiato l'ormai ex portiere della Roma Pau Lopez. Questo il comunicato della società francese: "L’Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo con AS Roma per il portiere spagnolo Pau Lopez. Dopo aver superato le visite mediche, Pau ha firmato con il club un contratto di un anno di prestito, con opzione di acquisto. E’ il sesto acquisto estivo del Marsiglia”. Il comunicato è stato accompagnato da un video di presentazione.