Vice Spinazzola: c’è Vina. E Pinto tenta anche Diaz

Roma pronta a offrire 10 milioni più bonus per il terzino del Palmeiras

L’amichevole contro il Porto del 28 luglio non sarà soltanto il primo grande test della Roma di Mourinho. Sarà l’occasione per provare a portare a casa Luis Diaz, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Arrivato in Portogallo due anni fa, oggi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Ha giocato l’ultima Coppa America alla grande segnando 4 gol. E’ stato anche premiato come rivelazione del torneo. La Roma ci pensa e la partita contro il Porto sarà l’occasione per capire se c’è la possibilità o meno di intavolare una trattativa. Nel frattempo si continua a cercare il vice Spinazzola. Anche ieri la squadra ha sofferto sulla sinistra, complice anche l’assenza di Calafiori. Pinto conta di trovare il nome giusto entro la prossima settimana in modo tale da dare a Mourinho un giocatore su cui iniziare a lavorare. Bensebaini sarebbe perfetto ma costa 20 milioni. Alex Telles è l’alternativa ma anche qui ci sono difficoltà evidenti visto che il Manchester United vorrebbe inserire almeno l’obbligo di riscatto per venderlo. Così la pista più probabile è quella che porta a Matias Vina per il quale la Roma è pronta ad offrire 10 milioni più 2,5 di bonus. A 15 si può chiudere.