Ravanelli: “Roma fuori dalla lotta scudetto, Mou non ha la squadra per vincere”

L'ex Juve sicuro: "Per il titolo ci sono i bianconeri, le milanesi, il Napoli e l'Atalanta"

Per Fabrizio Ravanelli alla Roma non basterà Mourinho per provare a vincere lo scudetto. L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha detto la sua sul campionato che comincerà il prossimo 22 agosto. Queste le sue parole: "Per lo scudetto lotteranno Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Napoli. Roma e Lazio? No, semplicemente non penso che Mou abbia la squadra per vincere. Sarri è un grande allenatore e la Lazio ha qualità, ma da lì a conquistare lo scudetto ce ne passa".