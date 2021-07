Roma, l’alba di una nuova sinistra: da Vina a Luis Diaz come cambia la fascia

Mourinho vuole nomi nuovi sulla corsia mancina per non far rimpiangere Spinazzola, la società giallorossa sta pensando ai due talentuosi esterni di Porto e Palmeiras, trattative in corso

Francesco Balzani

Nuovi leader per la sinistra. Slogan inflazionato ma stavolta la politica non c’entra nulla. A voler rivoluzionare la fascia mancina del campo è José Mourinho vuoi per necessità (vedi Spinazzola) vuoi per aumentare il livello davanti. Così le manovre di Tiago Pinto sul mercato si sono spostate momentaneamente dal centro a sinistra sempre con un occhio vigile su Granit Xhaka che potrebbe arrivare prima del ritiro portoghese. E proprio in quei giorni il General Manager giallorosso punta a regalare a Mourinho pure il terzino sinistro che dovrà tenere in caldo il posto a Spinazzola in grado di rientrare non prima di marzo. A cambiare maggiormente però è il discorso legato all’attacco. Con la probabile (quasi certa ormai) conferma di Dzeko non serve più un numero 9 titolare. L’idea della Roma è quella di aspettare una stagione prima di fare il botto davanti e affiancare nel frattempo a Edin quel compagno di gol che manca dai tempi di Momo Salah. Un esterno cattivo che possa sfruttare il lavoro di manovra a permettere al bosniaco di tornare a quota 20 gol proprio come ai tempi dell’egiziano svenduto al Liverpool.

Luis Diaz e non solo: ecco le nuove manovre offensive

Colombiano, cattivo e con un’esperienza internazionale già sufficiente. Luis Diaz è un nome che mette d’accordo tutti a Trigoria. E non solo per l’esplosione alla Coppa America dove ha segnato 4 gol in 5 partite risultando, dopo sua Maestà Messi, il miglior giocatore del torneo. Il Porto si lecca i baffi ma al tempo stesso ha necessità di far cassa. Per questo non aspetterà invano che qualcuno si avvicini anche solo alla clausola da 80 milioni ma è disposta a cedere l’esterno 24enne a poco meno della metà. Diaz ha giocato anche da centrocampista a sinistra ma nelle ultime apparizioni ha dato il meglio come ala offensiva come dimostrano i numeri. Lo ha cercato l’Inter, e ora secondo i media portoghesi lo vorrebbe Mourinho. Il 28 luglio i due club si sfideranno in amichevole, quale migliore occasione? A suffragare la tesi che si cerca un esterno dalla Francia è arrivata anche la voce di un sondaggio per Marcus Thuram. Il figlio del celebre Lilian è nel mirino pure del Napoli. Il Borussia Monchengladbach chiede non meno di 25 milioni. Cambio di rotta quindi. A farne le spese sarà uno tra El Shaarawy e Carles Perez, entrambi sul mercato. Il Faraone garantirebbe una plusvalenza secca alla Roma essendo arrivato a parametro zero lo scorso gennaio. Lo spagnolo si sta mettendo in luce in questo pre-campionato e potrebbe ottenere di nuovo mercato ma serve un’offerta da almeno 10 milioni. Finora, invece, sono arrivate solo proposte di prestito.

Viña in pole, ecco quando si può chiudere

Una sinistra da rifare, purtroppo, riguarda pure le retrovie. Il crack di Spinazzola ha obbligato la Roma a tornare sul mercato. Piacciono Bensebaini e Alex Telles ma per motivi diversi sono due trattativi difficili da concludere. Più alla portata quella che riguarda Matias Viña del Palmeiras. L’offerta per il nazionale uruguaiano classe ‘97 è dieci milioni più 2,5 di bonus per il momento, ma il club brasiliano non la giudica ancora sufficiente pur non impiegando il terzino nell’ultima uscita forse proprio per precauzione. Tuttavia la forbice è quasi completata. Alla Roma basterà arrivare a 15 per chiudere l’affare. Viña ha il passaporto italiano ed è stato accostato al Milan quando militava ancora al Nacional di Montevideo. Le alternative, oltre ai sue sopracitati, rispondono ai nomi di Maouassa del Rennes e Reinildo del Lille.