Calciomercato: è sfida tra Roma e Napoli per Marcus Thuram

Giallorossi e partenopei sono entrambi interessati a Marcus Thuram, talentuoso esterno del Borussia Moenchengladbach, ma le pretese del club tedesco per ora sono troppo alte

In attesa del campionato, sul mercato è già tempo di Roma-Napoli. I giallorossi infatti, come fa sapere l'Equipe, hanno messo gli occhi su Marcus Thuram, ala del Borussia Moenchengladbach e figlio d'arte di Lilian, ex difensore della Juventus e della nazionale francese. L'esterno classe 97' piace anche al club partenopeo, che come la Roma però deve superare l'ostacolo del prezzo. Il Moenchengladbach infatti vuole 25 milioni di euro cash per liberare il giocatore e per il momento non sembra voler accettare offerte al ribasso. Si attendono maggiori sviluppi sulle trattative nelle prossime settimane.